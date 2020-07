Narumol und Josef: Drama kurz vorm 10. Hochzeitstag

Auch Flitterwochen sind erstmal nicht in Sicht. "Ich träume ja von ein paar Tagen an der Ostsee. Aber wir haben tierischen Nachwuchs bekommen: kleine Hasen, sieben Baby-Flugenten, Kätzchen – die wollen alle versorgt werden. Außerdem kommt bald das Kind meines Sohnes Jack zur Welt. In Frankreich."