Narumol: Zuckersüße News von der 54-Jährigen! Jetzt sollen es alle wissen

"Meine Kinder sind das Wichtigste", schreibt Narumol zu einem Post, auf dem sie mit ihren drei wundervollen Kindern zu sehen ist. Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. "Tolles Familienbild", "Liebe, das ist es, was Kinder fürs Leben brauchen. Ja, Kinder müssen geliebt werden." sowie "Es ist schön das sich deine Kinder so gut verstehen", sind nur einige der Fanaussagen, die sich unter Narumols Post finden lassen! Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Ob Narumol uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt und freuen uns schon jetzt!