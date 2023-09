Nashawn Breedlove: Der "8 Mile"-Rapper ist tot!

Breedloves nächste Angehörige kennen laut "TMZ" noch nicht die Todesursache des Musikers. Bekannt geworden war Breedlove, der auch unter dem Künstlernamen "OX" rappte, zunächst durch den Soundtrack zum Hip-Hop-Film "The Wash" mit Dr. Dre und Snoop Dogg in den Hauptrollen. Hier steuerte er den Track "Don't Talk Shit" bei.

Im ikonischen Rap-Film "8 Mile" mit Superstar Eminem war Breedlove in einer bedeutenden Szene gegen Ende zu sehen. Die zwei Musiker liefern sich hier ein Rap-Battle, in dessen Verlauf es für die B-Rabbit genannte Figur von Hip-Hop-Ikone Eminem zunächst nicht gut aussieht. Breedloves Charakter Lotto bezeichnet Eminem hier unter anderem als ein Ensemble-Mitglied der biederen 1950er-Jahre-Sitcom "Leave It To Beaver".

Der New Yorker Rapper Mickey Factz hatte am Montag (25. September) als erster auf seinem offiziellen Instagram-Kanal über den tragischen Todesfall berichtet. In seinem Post nennt Factz den Verstorbenen "einen der wenigen MCs, die Eminem geschlagen haben", und fügt hinzu: "Du wirst für deine Hartnäckigkeit und Aggressivität vermisst werden."