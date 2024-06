Natalie Portman: Jetzt bringt sie ein anderer Mann zum Strahlen

Fast ein Jahr nach der Trennung von Ex-Gatte Benjamin Millepied hat Natalie Portman (42) wieder gut Lachen! Wer hier bei einer Raucherpause vor der Londoner "Bar with No Name" für gute Stimmung sorgt? Natalies Schauspielkollege Paul Mescal (28)! Die beiden lernten sich kürzlich bei einem gemeinsamen Interview mit "Variety" kennen, und schon da knisterte es.