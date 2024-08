Natascha Ochsenknecht: Abrechnung mit Oliver Pocher! Sie hat genug

Seit Oliver Pocher (46) und Amira Pocher (31) ihre Beziehung beendet haben, scheinen sie auf keinen gemeinsamen Nenner zu kommen. Immer wieder sticheln die beiden gegeneinander. Zuletzt hat der Komiker zusammen mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (41) in dem gemeinsamen Podcast darüber gesprochen, dass Amira nach der Trennung wieder ihren alten Nachnamen annehmen sollte. Eine Aussage, die Natascha Ochsenknecht (59) so nicht akzeptieren will! Auf ihrem Instagram-Kanal macht sie ihrem Ärger Luft und stellt sich auf die Seite von Amira.