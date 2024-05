Nathalie Volk: Ärger mit dem Gericht! Ihr droht eine Geldstrafe

Nachdem eine Beamtin am Frankfurter Flughafen bei der Passkontrolle auf Nathalies Impfausweis bemerkt, dass etwas mit der Chargennummer des Impfstickers nicht stimmt, wird sie stutzig. Jetzt muss das Model die Konsequenzen tragen: "In der Strafsache gegen Nathalie Volk wird mitgeteilt, dass gegen die Angeklagte auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 250 Euro wegen Urkundenfälschung auf Grundlage der Anklageschrift erlassen und die Einziehung des Impfpasses angeordnet wurde", erklärte die Staatsanwaltschaft gegenüber RTL. Allerdings wird dieser Strafbefehl erst rechtskräftig, wenn Nathalie ihn akzeptiert. Falls sie Einspruch einlegt, würde das Ganze vor Gericht gehen.