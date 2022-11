Nathalie Volk: Schwanger? Jetzt lässt sie die Bombe platzen

Bei Instagram spricht Nathalie Volk jetzt Klartext. In einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob das Model schwanger ist. Ihre Antwort ist kurz und knapp: "Nein!"

Aktuell ist also kein Baby unterwegs. Momentan ist es offenbar nicht der richtige Zeitpunkt. Die 25-Jährige widmet sich gerade ihrem neuen Hobby als Mixed-Martial-Arts-Kämpferin. Für eine Schwangerschaft ist der Sport zu gefährlich.

Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Schließlich erklärte auch Frank Otto noch kurz nach der Trennung: "Ich wäre für ein Kind bereit gewesen, es war aber nicht mein Wunsch. Sie hatte den Wunsch. Nicht von Anfang an, aber zum Ende schon." Und vielleicht knüpfen die beiden ja bald daran an....

Nathalie Volk und Frank Otto: Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: