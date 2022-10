Nathalie Volk & Freund Frank Otto: Getrennte Wege - Es gibt kein zurück

Fünf Jahre lang gingen Nathalie Volk und Freund Frank Otto durch dick und dünn. Er war die Liebe ihres Lebens. Beide schienen glücklich. Bis es Ende 2020 plötzlich zur Trennung kam. Die 25-Jährige tröstete sich in den Armen eines anderen: Timur A. war plötzlich der neue Mann an ihrer Seite. Ein Hells Angel und ein ganz anderer Typ Mann als Frank. "Heute habe ich die Liebe, die ich früher nicht hatte. Liebe und Wärme haben mir sehr gefehlt", schwärmte die Beauty. "Für mich ist Timur ein echter Mann, so eine Art Mann kannte ich vorher noch nicht und genau das reizt mich an ihm." Es folgte eine Blitz-Verlobung und dann: Die Trennung!

Nach einer kurzen Liaison mit dem Amerikaner Samuel Levy kehrte sie wieder zu dem Otto-Erben zurück. "Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist. Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite", schwärmte sie damals im Gespräch mit BILD. Das kann man wohl so sagen. Denn wie die EX-GNTM-Kandidatin verriet, hat er sie quasi aus der Verbindung mit ihrem Ex Timur "rausgekauft! "