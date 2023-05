Nationalspieler Jonas Hofmann & Sky Moderatorin Laura Winter: Große Trauer um ihr Baby

"Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden", offenbart Laura nun via "Instagram" ihren treuen Anhängern! Was für eine Hiobsbotschaft! Passiert ist das Schreckliche Anfang April. Jonas Hofmann hatte damals nach dem Derby in Köln aus "privaten Gründen" ein paar Tage beim Training gefehlt.

Die Liebesgeschichte von Jonas und Laura wurde von den beiden Ende 2021 bei Instagram öffentlich gemacht. Im November 2022 hatte Hofmann um die Hand der Moderatorin angehalten. Im März 2023 gaben die beiden die Nachwuchsnachricht bekannt. Nun muss das Paar die wahrscheinlich schwerste Zeit in ihrem Leben gemeinsam meistern. Wir sind in Gedanken bei den trauernden Eltern.