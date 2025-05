Nazan Eckes: Neues Leben nach doppelter Trennung

In einem Interview mit "Gala" spricht die Moderatorin jetzt über ihr aktuelles Leben und verrät, nach Mallorca ausgewandert zu sein, wo sie mit Ex-Mann Julian Khol und ihren gemeinsamen Kindern Lounis (10) und Ilyas (8) lebt. "Wir erziehen nach dem Nestmodell. Die Jungs haben in diesem Haus die Basis. Mal sind sie hier mit ihrem Papi, mal mit der Mami - und wir verbringen immer noch sehr viel Zeit zu viert an Wochenenden, Geburtstagen oder Feiertagen in der Finca", erzählt Nazan.