Nazan Eckes: Kurzbiografie

Nazan Eckes kam am 9. Mai 1976 als Nazan Üngör in Köln zur Welt. Nach ihrem Abitur entschied sie sich für ein Volontariat beim Musiksender „Viva“. Anschließend wechselte sie zum Privatsender RTL und moderierte dort zunächst das Wetter. Später übernahm sie die Moderation verschiedener Magazine wie „Exklusiv“ und „Explosiv“. Heute gehört Eckes fest zur deutschen Medienlandschaft dazu und schafft es immer wieder, die Zuschauer mit ihrer herzlichen Art in den Bann zu ziehen.

Den Ehrgeiz hat sie von ihren Eltern

2010 veröffentlichte Nazan Eckes ihr Buch „Guten Morgen, Abendland“, in dem sie von ihren Erfahrungen als Kind ausländischer Eltern berichtet. Darin erklärt sie auch, dass diese sie immer wieder dazu ermutigten, ehrgeizig zu sein und etwas aus ihrem Leben zu machen. Diesen Ratschlag nahm sich die hübsche Moderatorin zu Wort. Sie moderiert nicht nur, sondern stand auch als Markenbotschafterin für „Pantene“ und „Otto“ vor der Kamera. Außerdem lieg ihr das Thema Integration sehr am Herzen.

Nazan Eckes: Privatleben

Nazan Eckes war sieben Jahre lang mit Claus Eckes verheiratet. Leider war die Ehe nicht von Dauer. Inzwischen ist die dunkelhaarige Schönheit wieder vergeben: Sie ist mit dem österreichischen Maler Julian Khol verheiratet. Sie lernten sich auf dem Wiener Life Ball kennen und gaben sich einige Jahre später in Florenz das Ja-Wort. Inzwischen hat das Paar zwei gemeinsame Kinder. Söhnchen Lounis erblickte im Oktober 2014 das Licht der Welt. Im November 2016 folgte dann der zweite Sohn Ilyas.