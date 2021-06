Ned Beatty: Der "Superman"-Schauspieler ist tot

Trauriger Abschied von Ned

Im Laufe seiner Karriere spielte Ned in über 200 Filmen mit, darunter auch in der Comic-Verfilmung von "Superman", "Gullivers Reisen" und "Captain America". Doch er war auch in beliebten Serien wie "Roseanne", "CSI: Vegas" und "Law & Order" zu sehen. Außerdem erweckte er so manch eine Figur durch seine Stimme zum Leben, so auch in "Toy Story 3" und "Rango".

Ned wurde für seine Leistung in "Network" 1976 für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Außerdem durfte er sich über mehrere Emmy-Nominierungen freuen. Für seine Leistung als Hauptdarsteller in dem Theaterstück "Cat on a hot tin roof" gewann er 2004 einen Drama Desk Award.

Beatty hinterlässt acht Kinder aus seinen ersten drei Ehen. Seit dem 20. November 1999 war er mit seiner vierten Ehefrau Sandra Johnson verheiratet.