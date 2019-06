Nena: Hochzeits-Sensation!

Reddit this

Eigentlich stand für eine Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund Philipp Palm immer außer Frage. Jetzt scheint sie ihre Meinung geändert zu haben.

Nena spricht von Hochzeit

Bei "Endlich Feierabend" spricht die Sängerin plötzlich ganz offen von Hochzeit. Die ist nämlich keinesfalls ausgeschlossen! "Wir haben öfter schon mal darüber geredet, ob wir uns das nicht auch mal gönnen. Keine Ahnung, ob wir das jemals machen, aber es ist auf jeden Fall nicht abwegig", verrät sie.

So so, vielleicht wagen die beiden also nach knapp 25 Jahren Beziehung den nächsten Schritt? Es die Krönung ihrer langen Liebe...

Nena: Philipp Palm ist ihre große Liebe

Nena und Philipp haben sich schon 1993 kennen - und lieben gelernt. Eine Liebe für die Ewigkeit. Obwohl damals niemand so richtig daran glauben wollte. Doch die 59-Jährige und ihr 12 Jahre jüngerer Freund zeigten es allen. Zusammen haben sie zwei Kinder - die mittlerweile erwachsen sind. Und bald wird ihre Liebe vielleicht auch noch durch einen Trauschein verbunden...