Nena: Jaa, süße News mit 58!

Seit fast 25 Jahren sind (58) und der Musikproduzent Philipp Palm (46) ein Paar – aber heiraten war nie Thema. „Einfach kompletter Quatsch“, erklärte sie immer wieder in Interviews. Doch jetzt lässt die Sängerin die Liebes-Bombe platzen...

Nena und Philipp: Große Liebe trotz Altersunterschied

Als Nena 1993 mit dem zwölf Jahre jüngeren Philipp zusammenkam, glaubte niemand daran, dass die Beziehung halten würde. Doch das tat sie. Heute haben die beiden zwei gemeinsame Kinder (Samuel, 23, und Simeon, 21) – nur eines eben nicht: einen Trauschein.

„Heiraten ist für mich in diesem Leben nicht dran“, erklärte Nena häufig in Interviews. Und auch er war dagegen: „Heiraten ist doch bloß eine Zeremonie. Der Sinn darin erschließt sich mir nicht!“

Ist Nena jetzt im Hochzeitsfieber?

Doch was Nena jetzt sagt, klingt auf einmal ganz anders: „Ich kann durchaus verstehen, dass einige Menschen heiraten wollen.“ Und sie deutet an: „Heiraten ist in diesem Leben für mich vielleicht auch noch mal dran!“ Alles sei denkbar, sagt Nena, „das macht für mich die Schönheit des Lebens aus. Ich will für jede Möglichkeit offen bleiben.“ Woher dieser plötzliche Sinneswandel? In diesem Jahr feierte Nena ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum – ein Ereignis, das sie nachdenklich machte. War’s das jetzt? Was kann jetzt noch kommen? Beruflich, aber auch privat …

Das Timing für eine Hochzeit im Frühjahr 2019 ist ideal. Nach den Feiertagen hat Nena kaum Termine, erst im Mai setzt sie ihre „Nichts versäumt“-Open-Air-Tournee durch Deutschland fort. Vor den Proben bleibt genug Zeit für die traditionellen Flitterwochen. Wobei sich Nena damit wahrscheinlich auch erst mal anfreunden müsste...