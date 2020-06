Nena: Krasser Ausraster in aller Öffentlichkeit! Jetzt fällt die Maske

Einmal im Leben einen echten Star treffen – davon träumen viele Menschen. Aber was ist, wenn die lang ersehnte Begegnung alles andere als erfreulich verläuft? Enttäuschte Fans packten jetzt bei Twitter aus. Und kam dabei gar nicht gut weg…

Eigentlich will man doch nur ein Autogramm, ein freundliches Wort oder ein schnelles Foto vom gefeierten Idol erhaschen. Und dann steht man plötzlich da wie ein begossener Pudel… Über solche Erlebnisse packen derzeit Fans auf Twitter aus – und wirken desillusioniert. So erinnert sich eine Frau, dass sie einmal bei einem Stadtfest gearbeitet habe, „da machte mich Nena runter, weil ich ihr nicht ihr spezielles Lichtwasser gab. Ich weinte sehr, sie meckerte weiter.“ Sie forderte die Netz-Gemeinde auf, ebenfalls in schlimmen Erinnerungen an berühmte Leute zu kramen. „Welches Negativerlebnis mit einem Promi habt ihr erlebt?“

Sofort sprangen jede Menge Twitterer auf den Zug auf. Dabei kriegte vor allem die „99 Luftballon“-Sängerin ihr sprichwörtliches Fett weg – viele Fans beschwerten sich über sie. „Ja, Nena ist sehr unfreundlich“, bestätigt eine Userin. „Als mein damaliger Freund die Elektrik bei ihr zu Hause gemacht hat, hat sie sich ebenfalls aufgeführt wie eine Diva“, ergänzt eine andere.

Nena bekommt ihr Fett weg

Dass Nena im Umgang nicht ganz einfach ist, ist schon länger bekannt. So erinnerten sich die Konzert-Veranstalter Michael (32) und Matthias Maack (44) in einem Interview, welche Bedingungen Nena für einen einzigen Auftritt stellte: „Nenas Mercedes durfte nicht schwarz sein. Weißes Leder war Voraussetzung. Insgesamt hatte ich 30 oder 40 Seiten an Bedingungen zu erfüllen“, erzählt Maack. „In ganz Deutschland gibt es keinen Sänger oder Sängerin, die eine derart hohe Anforderung stellt wie sie.“

Und wie es läuft, wenn Nena auf etwas keine Lust hat, konnte man auch schon vor laufender Kamera erleben: Als sie noch Coach bei „The Voice“ war, raunzte sie im Halbfinale zwei Kandidaten an: „Ihr geht mir auf den Sack.“ Nicht gerade nett! Bei solchen Erinnerungen ist es kein Wunder, dass der neue Twitter-Trend sich solcher Beliebtheit erfreut. Was die selbst wohl davon halten? Vielleicht wird ja die eine oder der andere zumindest ein bisschen nachdenklich – und überlegt es sich zweimal, bevor er einem „unbekannten“ Mitmenschen seine fiese Seite zeigt. Denn ohne ihre Fans schrumpfen auch die ganz schnell auf Normalmaß…

