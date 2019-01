Nena: Total abgestürzt! Diese Aufnahmen sind bestürzend!

Eigentlich ist (58) bekannt für ihr Mondwasser. Doch als sie nach einem Auftritt ein Video auf postete, fragte man sich schon, ob sie vielleicht noch was anderes zu sich genommen hatte – oder ob sie vor Glück so high war...

Sie wirkt zugedröhnt, ihre Stimme klingt wie Nuscheln und Lallen zugleich. „Voll gut! Es war schön in Singen!“, brabbelt sie. Und lässt sich das auch noch von ihrer Hündin Ella bestätigen. „Ella, war schön, ne, war schön, ne, Ella … War schön …?“, fragt sie immer wieder.

Nenas Verhalten wirkt sonderbar

Ella scheint das alles ein bisschen komisch zu finden. Planlos trabt die Dobermann-Hündin in der Halle auf und ab, während die Bühne abgebaut wird. Ein Crewmitglied spannt ein Stück Stoff auf, positioniert sich wie ein Stierkämpfer und ruft ebenfalls: „Ella, komm!“ Im Hintergrund hört man Nena laut lachen.

Haben die rund 1.800 Konzertbesucher die Sängerin so überschwänglich gemacht? Oder war sie bekifft? Dass Nena kein Problem mit Rauschmitteln hat, ist kein Geheimnis: „Ich leb so gesund, und Drogen nehm ich auch“, sang sie mal. Ob es an diesem Abend auch so war, weiß nur sie selbst. Und Ella vielleicht...