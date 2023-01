Netflix: Der Streaming-Dienst bringt neue Datingshow an den Start!

Freunde des gepflegten Trash-TVs aufgepasst: Die beliebte Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle" (zu deutsch "Finger Weg!") bekommt eine deutsche Version! Der Streaming-Dienst gab jetzt in einer Pressemitteilung den offiziellen Starttermin von "Too Hot To Handle: Germany" bekannt: Die deutsche Version der erfolgreichen US-Datingshow startet am 28. Februar 2023.

Die Datingshow aus den USA , die kürzlich bereits in die vierte Staffel ging, und bereits Spin-offs aus Lateinamerika und Brasilien bekam, ist der deutsche Ableger nun die erste europäische Version des englischsprachigen Originals.

