Neue DSDS-Jurorin Isi Glück nackt im "Playboy": Jetzt reagiert ihr Mann

So selbstbewusst wie Isi jetzt in die Kamera strahlt, war sie übrigens nicht immer. "Bis ich Mitte 20 war, war ich nicht so selbstbewusst und habe immer gedacht, dass mein Körper nicht gut ist, wie er ist. Daran waren sicherlich auch äußere Einflüsse schuld", sagt sie. Sie wurde in der Schule sogar ausgegrenzt und gemobbt. "Ich war immer die Kleinste, hatte keine Oberweite und immer das Gefühl, schlechter als die anderen zu sein", so Isi. Mittlerweile hat sie diese Zeit zum Glück hinter sich gelassen.