Nicholas Pryor: Trauer um den "Beverly Hills"-Star!

Nicholas Pryor entdeckte bereits in jungen Jahren seine große Leidenschaft für die Schauspielerei. Seine Karriere begann er verschiedenen Theatern mit. Nachdem er 1956 das College abgeschlossen hatte, trat er am Broadway auf. Dort spielte er von 1957 bis 1959 in vier Stücken mit. Seine ersten Engagements in Seifenopern hatte er 1958 in "The Brighter Day" und 1959 in "Young Dr. Malone".

Den Fans war der Schauspieler aber vor allem durch seine vielen Nebenrollen bekannt. So spielte er unter anderem in "Beverly Hills, 90210" mit. In der beliebten Teenie-Serie verkörperte er den Kanzler der California University, A. Milton Arnold. Aber auch im Film "Lockere Geschäfte" an der Seite von Tom Cruise, im Drama "Unter Null" oder "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" war der Hollywoodstar zu sehen.

Nicholas Pryor hinterlässt seine Frau Christine Belford, sowie seine Tochter Stacey und auch zwei Enkelkinder.

