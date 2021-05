Nicolas Puschmann: "Let's Dance"-Fake! Die Fans sind schockiert

Neben all der Freude, dass Nicolas zurückkommt, sammeln sich auch einige kritische Stimmen in den sozialen Netzwerken. Ihr Vorwurf: Sender RTL hat ihn absichtlich rausgeschmissen, um das Zuschauervoting anzukurbeln. "Schön, aber durchschaubare Taktik von RTL, damit die Kasse klingelt", schimpft beispielsweise ein Fan. Ein anderer kommentiert wütend: "Sorry, das ist so durchschaubar, aber offenbar sollen noch mehr Leute beim Voting anrufen." Ob die Vorwürfe wirklich wahr sind? Unklar...