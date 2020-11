Nicolas Puschmann: Trennung von "Prince Charming"-Gewinner Lars!

Nicolas verkündete sichtlich geschockt die Nachricht in seiner Instagram-Story. "Das war's mit Nicolars. Wurde mir eben so mitgeteilt", lautete sein Statement. Wenig später veröffentlichte er einen emotionalen Text auf Instagram. "Ihr Lieben, leider ist das, was viele von euch vermutet haben, Realität. Lars hat sich gestern von mir getrennt und damit geht unsere gemeinsame Liebesreise für mich völlig überraschend zu Ende", schrieb der "Prince Charming". Das Liebes-Aus hat ihn eiskalt erwischt. "Ich habe an eine gemeinsame Zukunft mit Lars geglaubt und wurde von der Trennung komplett überrumpelt. Ich bin einfach sehr verletzt und muss nun mit der neuen Situation klarkommen. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich jetzt Zeit benötige, um zu Trauern und die zurückliegende Zeit zu reflektieren. Gebt mir die Chance, mit Lars und im privaten Rahmen die Sachen zu sortieren. Danke für euren liebevollen Support, das tut gut!"