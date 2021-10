Niko Griesert: Große Sorge um den Ex-Bachelor!

Was genau damit auf sich, hat Niko Griesert nicht verraten. Der TV-Star ging auf keine weiteren Details ein. Seine Freundin Michèle de Roos hat unterdessen ein Zitat geteilt. "Das Leben ist kurz. [...] Bereue nichts, was dich zum Lachen gebracht hat", schrieb sie. Eine Trennung zwischen den beiden scheint nicht dahinterzustecken - zumindest sind sich in der Hinsicht die Fans ziemlich sicher. "In ihrer letzten Story hat sie ihn noch erwähnt, also eher keine Trennung", heißt es beispielsweise in einem Kommentar einer Userin.

