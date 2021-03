Niko Griesert & Michèle de Roos: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen

Die Stimmung könnte in der Sendung nicht schlechter sein. Mimi Gwozdz und Michèle sitzen mit eiskalter Miene neben Niko. Während die Gewinnerin erklärt, dass die beiden kein Paar mehr sind, hat auch Michèle kein gutes Wort für Niko übrig. Im Talk fallen Sätze wie "Es ist nicht leicht damit abschließen zu können, wenn man nun sieht, was man damals gefühlt hat" und "Ich habe mich die ganze Zeit dagegen gewährt und habe gehofft, dass ich nicht so tief falle. Letztendlich ist es dann genauso gekommen." Immer wieder kullern bei ihr die Tränen. Sie gibt die enttäuschte Verliererin, er versucht seine Entscheidung zu rechtfertigen.