Nikola Glumac: Kaum wiederzuerkennen! So sah der "AYTO"-Star ohne Tattoos aus

So anders sah der "AYTO"-Teilnehmer ohne Tattoos aus! Vor seinem Leben in der Öffentlichkeit lebte der heutige Influencer noch zurückgezogen, ohne Tattoos, mit Brille und ein paar Kilo mehr auf den Hüften. Das änderte sich dann von einem Tag auf den anderen schlagartig. Der Ehrgeiz von Nikola war geweckt und auf TikTok verkündet er zu seiner Veränderung: "Wenn ihr wollt, könnt ihr alles schaffen, was ihr euch vornehmt! Lasst euch ab heute von niemandem mehr kleinreden.[...] So sah ich mit 150 kg und ohne Tattoos aus." Auch die Fans sind vollkommen aus dem Häuschen und überschütten ihn in den Kommentaren unter dem TikTok-Clip mit Lob: "Das nenne ich mal Veränderung", "Wahnsinn, einfach der pure Wahnsinn. Du kannst so stolz auf dich sein" oder "Hammer, Respekt vor dieser Leistung" lauten nur ein paar der Stimmen aus seiner Community. Auch Nikola scheint sich heute rundum wohl in seiner Haut zu fühlen.

Welche Promis bei "Are You The One - Realitystars in Love" 2024 ihr Perfect Match suchen, erfährst du im Video: