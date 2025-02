Nikola Glumac: So sah der "AYTO"-Star ohne Tattoos aus

Nikola Glumac (28) erschien zum ersten Mal 2022 mit seiner damaligen Ehefrau Gloria Glumac (32) bei "Temptation Island" auf der Bildfläche des Trash-TVs. Schon damals ließ der geborene Serbe so einige Herzen der Verführerinnen höher schlagen – vor allem durch seine extravagante Erscheinung. Der Reality-TV-Star ist von oben bis unten übersät mit Tattoos.

Seinen bunten Körper zeigte Nikola ein Jahr später ebenfalls gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gloria noch einmal bei der Realityshow "Prominent getrennt", die sie sogar als Gewinner verlassen konnten. Ihre Ehe retten konnten sie allerdings nicht, weshalb Nikola 2024 seine große Liebe bei "Are You The One - Realitystars in Love" finden wollte. Mit seinem durchtrainierten Körper brachte er die Single-Ladies um den Verstand. Doch das war nicht immer so. So anders sah der "AYTO"-Star noch vor ein paar Jahren aus – ohne Tattoos und mit 150 Kilo.