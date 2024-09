Nina Bott: Erschreckende Beichte! Sie spricht über den Tod

"Ich bin immer noch total ergriffen und werde sofort emotional, wenn ich an unseren Hochzeitstag denke", erzählt Nina. "Das hatte ich so überhaupt nicht erwartet. Benni geht es genauso. Uns war die ganze Zeit klar, dass wir zusammengehören. Wir dachten, wir brauchen keine Hochzeit. Aber jetzt finden wir es beide toll, verheiratet zu sein."

Ninas Eltern starben schon jung, konnten den großen Tag ihrer Tochter deshalb leider nicht mehr miterleben. "Ich bin 46 Jahre alt, und mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wie jung meine Mutter war, als sie gegangen ist. Sie war erst 51! Wenn ich mir vorstelle, ich hätte ab jetzt nur noch fünf Jahre zu leben – was für ein schrecklicher Gedanke! Ich fühle mich in der Blüte meines Lebens. Ich finde mich heute viel schöner als mit 20, weil ich mit mir selbst im Reinen bin. 51 ist kein Alter, um zu sterben", klagt die Schauspielerin.

Der Gedanke an den Tod begleitet sie oft. "Ich freue mich auf meinen 52. Geburtstag, weil ich dann weiß, ich habe meine Mutter überlebt. Ich hatte mal eine Fehlgeburt: In den Schwangerschaften darauf war es so, dass ich den Tag, an dem ich das Kind verloren habe, wie eine magische Grenze empfunden habe. Ich wusste, wenn ich da erst einmal drüber bin und das Herz des Babys weiterschlägt, wird alles gut", erzählt sie.