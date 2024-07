Nina Bott: Familiendrama! So hart war ihre Vergangenheit

Mit etwa elf Jahren wurde ihr bewusst, dass vor allem mit ihrer Mutter irgendetwas nicht stimmte. "Lange Zeit dachte ich, der Alkohol sei das Pro­blem. Dass der eigentlich relativ weit hinten in der Verzweiflungskette eines Menschen steht, der mit Depressionen leben muss, war mir damals nicht bewusst", sagt sie heute.

Die Schauspielerin, die selbst keinen Alkohol trinkt, hat ihre ­Lehren gezogen, erzieht ihre Kinder voller Liebe. Und als "Momfluencerin" lässt sie uns an ihrem Mutterdasein in den sozialen ­Medien teilha­ben. Luna (8), Lio (5) und Lobo (3), die sie mit ­Ehemann Benjamin Baarz (36) hat, und ihr Sohn Lennox (20) aus einer früheren Beziehung, sind ihr großes Glück. "Jeden Tag aufs Neue möchte ich für meine Kinder da sein", sagt sie. "Ich erkundige mich nach ihrem Tag, möchte erfahren, wenn es Probleme mit Freunden gibt, und will sie in ihrem Alltag ermutigen."

Ihre eigene Kindheit sah ­hingegen ganz anders aus: Ihre Mutter war im ­Haushalt schnell überfordert, Nina musste aus der Not heraus Verantwortung übernehmen. Manchmal habe sie auch Alkohol weggekippt, um die Sucht ihrer Mama "zu kaschieren".

Böse jedoch war sie ihrer Mutter nie. Sie hat gesehen, wie diese mehrere Therapieversuche machte, um gesund zu werden. Leider ohne Erfolg. Ihr Mutter starb mit 51, genau an Nina Botts 27. Geburtstag. Wenige Jahre später verlor sie auch ­ihren Vater. Trotz aller Schicksalsschläge ist sie zu dieser ­starken Frau geworden ...