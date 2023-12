Nina Chuba: Burnout mit gerade mal 9 Jahren!

Nina Chuba (25) gehört aktuell zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes. 2022 wurde sie mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" bekannt, seitdem ist sie Stammgast in den deutschen Charts. Doch ihre Karriere hat bereits in ihrer Kindheit begonnen: Mit gerade mal sieben Jahren stand Nina erstmals vor der Kamera, als sie die Rolle der jüngsten Ermittlerin (Marie Krogmann) in der Kinderserie "Die Pfefferkörner" übernahm. Diese Zeit war für die heute 25-Jährige rückblickend allerdings alles andere als leicht: Wie sie jetzt in einem Interview verrät, hatte sie damals schon einen Burnout...