Nina Dobrev: Kurz nach Trennung datet sie jetzt „Gossip Girl“-Star Chace Crawford

Die schöne Brünette wurde bei einem offensichtlichen Date in West Hollywood gesichtet. Der Mann an ihrer Seite war allerdings kein Unbekannter, sondern der ehemalige „Gossip Girl“-Star Chace Crawford.

Man kann es Nina nicht verübeln. Chace ist immerhin spätestens seit seiner „Gossip Girl“-Rolle des Frauenschwarms Nate Archibald auch im wahren Leben einer der heißbegehrtesten Junggesellen Hollywoods! Da bietet es sich ja an, dass Nina seit kurzem wieder Single ist. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber „E! News“, die beiden sehr vertraut miteinander in der „Villa Lounge Bar“ in Hollywood gesehen zu haben. Anschließend seien sie noch ins „Bootsy Bellows“ weitergezogen.

Es ist nicht das erste Mal, dass über eine Liaison zwischen Nina und Chace spekuliert wurde. Doch während es sich beim letzten Mal als reines Gerücht herausstellte, könnte es sich diesmal wirklich bestätigen! Ein schönes Paar würden sie auf jeden Fall abgeben…