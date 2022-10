Nina Hagen: Baby-Hammer für die 67-Jährige!

Nina Hagen ist DIE deutsche Punk-Ikone. Mit Songs wie "Du hast den Farbfilm vergessen" hat sie die deutsche Musiklandschaft geprägt. Jetzt steht sogar das nächste Projekt der Sängerin an: Im Dezember kommt ein neues Album der "Godmother of Punk" in die Läden, auf dem sie zwölf frische Songs präsentieren wird.

Aber nicht nur beruflich ist einiges los, auch privat kann sich Nina Hagen über News freuen: Die 67-Jährige ist zum ersten Mal Oma geworden!

