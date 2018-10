Nina Ruge: Krebs-Drama!

Sechs Monate voller Angst und Bangen liegen hinter Nina Ruge. "Im April stellte ich fest, dass Lupos Zahnfleisch ungewöhnlich hell war. In der Tierklinik entdeckten die Ärzte einen riesigen, eineinhalb Kilo schweren Tumor an der Milz. Der hatte sich schon geöffnet und in den Bauchraum geblutet. In einer Not-OP haben sie den Tumor entfernt", erzählte die beliebte Moderatorin der "BILD"-Zeitung.

Eine Chemotherapie rettete Lupos Leben

Nina und ihr Mann Wolfgang Reitzle entschieden sich für eine Chemotherapie. Ansonsten hätte ihr Lupo nur noch zwei Monate überlebt. Für insgesamt 1680 Euro bekam ihr Hund zwei Behandlungen in München und vier in Lucca (Italien). Und wie geht es dem Lupo heute? Schmerzen hat er keine mehr. "Aber er ist nicht geheilt. Damit Metastasen, wenn sie kommen, nicht so schnell wachsen, bekommt er täglich zwei Chemo-Tabletten. Wir sind dankbar, dass wir ihn noch haben und freuen uns über jeden Tag mit ihm."