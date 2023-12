Nino de Angelo: "Du bist so dumm" - Verlobte Simone rastet aus

Nino de Angelo (60) feiert runden Geburtstag! Der Schlagersänger wurde heute, am 18. Dezember, 60 Jahre alt. Wer natürlich dabei nicht fehlen darf: Seine Partnerin Simone (48). Mit Simone Lux ist er seit fünf Jahren zusammen, hatte sogar vor, sie in diesem Jahr noch zu heiraten. Doch wie Nino de Angelo kürzlich im Interview mit "Bild" erklärte, hat das Paar ihre Hochzeit ins nächste Jahr verschoben: "Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden. Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr", sagt er im Interview.

Wenn sie ihn dann überhaupt noch heiraten will...?