Nino de Angelo: Hochzeit aufgeschoben! Wie lange macht Simone das noch mit?

Letztes Jahr hatte der Schlagerstar angekündigt, Simone im Dezember 2023 in Las Vegas zu seiner Frau zu machen. Doch dann sagte er die Reise in letzter Minute ab. Die Begründung: "Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen."

Echte Angst oder einfach ­eine fadenscheinige ­Ausrede? Fast sieht es nach ­Letzterem aus. Denn gerade hat Nino ­eine neue Erklärung dafür, weshalb seine fünfte Hochzeit noch ­immer nicht stattgefun­den hat: "Ich habe immer gesagt, ich will mit 60 schuldenfrei sein und ich bin jetzt kurz davor. Ich will doch nicht, dass meine Frau einen verschuldeten Mann heiratet! Es sind nur noch ein paar Wochen und dann wird das gefeiert."

Wirklich? – Oder dürfen wir auf die nächste Ausrede gespannt sein …?