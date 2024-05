Nino de Angelo: Nach langer Krankheit feiert er mit seiner Ex

Der Arme! Dabei sieht der Sänger blendend aus! Dank Blitzheilung? Denn plötzlich macht Nino auf Mallorca die Nacht zum Tag, feiert, tritt am Ballermann auf – und genießt die Zeit.

Per Privatjet ging es auf die Insel. Erst mal was Leckeres essen und eine kalte Sangria trinken unter der Sonne Spaniens – herrlich! Ninos Verlobte, Simone (48), begleitet ihn ebenfalls nach Mallorca. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen. Besonders, da ihr Liebster die Hochzeit aus gesundheitlichen Gründen immer wieder verschoben hat – und wegen seiner Flugangst. Doch jetzt plötzlich kann er nach Mallorca fliegen? Und dort sogar mit seiner Ex-Frau feiern? Simone sieht unglücklich aus, aber sie macht gute Miene zum bösen Spiel. Die Frage ist nur, wie lange noch.