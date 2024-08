Nino de Angelo: Schuldendrama vor der Hochzeit! Jetzt muss er 120.000 Euro zahlen

Von Michael Sommer wurde Nino de Angelo von 2016 bis 2018 gemanagt. Seine Firma organisierte unter anderem Auftritte für den Sänger - doch half ihm auch aus finanziellen Notsituationen: Immer wieder lieh sein Manager ihm Geld, bezahlte seine Mieten oder Rechnungen. Der 60-Jährige unterschrieb zwar Schuldscheine, konnte seine Schulden jedoch nie begleichen.

Nach einer schwierigen Phase mit viel Alkohol und Drogen beendete Sommer schließlich die Zusammenarbeit mit Nino. "Wir haben die Zusammenarbeit schließlich beendet, aber mein Geld wollte ich natürlich wiederhaben", sagte er zu "Bild". Der Schlagersänger wurde schließlich vom Oberlandesgericht München dazu verurteilt, seine Schulden plus Zinsen an die Firma zurückzuzahlen. Mit den Verfahrenskosten ist er inzwischen auf eine Summe von 120.000 gekommen. Seine Anwälte wollten in Revision gehen - jedoch ohne Erfolg.