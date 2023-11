Nino de Angelo & Freundin Simone: Hochzeit geplatzt! Das ist der wahre Grund

Es war bereits alles geplant! Nino de Angelo und seine Liebste Simone wollten für ihre Hochzeit gemeinsam in die USA fliegen und den Bund der Ehe in Las Vegas schließen. Das Fest sollte am 18. Dezember stattfinden - am 60. Geburtstag des Sängers. Auch für die Hochzeitsnacht hatte Nino de Angelo bereits große Pläne. Denn die wollte er mit seiner Zukünftigen in derselben Hotelsuite verbringen, wie Musik-Legende Elvis Presley. Doch seine großen Pläne sind nun geplatzt wie eine Seifenblase!