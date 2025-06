Heidi Klum: Nacht mit einem anderen!

In einer der letzten Folgen von "Germany’s Next Topmodel" tauschte Heidi die Luxusvilla gegen einen Schlafsack – und landete ausgerechnet mit Thomas Hayo (56) im Zelt. Was als harmlose Campingnacht begann, entwickelte sich zu einem Moment voller Nähe: leises Lachen, verschmitzte Blicke und eine fast vertraute Körperlichkeit. "Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas und ich ein windiges Zeltdach teilen", verrät Heidi und erinnert an gemeinsame Erlebnisse beim legendären "Burning Man"- Festival.