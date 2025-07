Nintendo zerstört das Märchen: Sind Mario & Peach nur Freunde?

Dabei gab es in den letzten 40 Jahren immer wieder Szenen, die nach mehr aussahen: In "Super Mario Odyssey" macht Mario Peach sogar einen Heiratsantrag (der aber charmant abgelehnt wird), "Mario 64" endet mit einem Kuss und in "Super Mario World" sowie "Super Mario RPG" gibt’s jede Menge liebevolle Momente. Sogar einen gemeinsamen Urlaub in "Super Mario Odyssey". Und trotzdem – wie nun auch die Play-Nintendo-Website bestätigt – sind die beiden nur Freunde! Schwer zu glauben, oder?