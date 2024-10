„Nobody Wants This“: Die wahre Geschichte hinter der Netflix-Comedy

Die Inspiration für "Nobody Wants This" beschreibt Serienschöpferin Erin Foster folgendermaßen: „Diese Serie basiert auf der einzig guten Entscheidung, die ich je getroffen habe: Mich in einen netten, jüdischen Jungen zu verlieben.“

In der Netflix-Serie verkörpert Kristen Bell die Hauptfigur Joanne, eine Sex-Podcasterin. Im echten Leben ist Erin Foster keine Podcasterin in diesem Bereich, hat jedoch mit ihrer Schwester „The World's First Podcast“ gestartet. Beruflich ist sie Autorin und leitet gemeinsam mit ihrer Schwester die Kreativabteilung der Dating-App Bumble.

Ihre prominente Familie umfasst ihren Vater, den Musikproduzenten David Foster, und ihre Stiefmutter, die Sängerin Katharine McPhee.