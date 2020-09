Norbert Schultze Jr.: "GZSZ"-Star ist tot!

Norbert ist am 10. September im Alter von 78 Jahren in Hamburg gestorben. Das gab jetzt Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Festspiele, bekannt. Er habe die das Freilichttheaterstück länger und nachhaltiger geprägt als jeder seiner Vorgänger. "Mit seinem Gespür für eine packende Musikuntermalung, für effektvolle Auftritte und prächtige Massenszenen hat er den Spielen seinen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt. Wir verlieren einen guten Freund", heißt es in dem Statement. Woran Norbert letztendlich gestorben ist, ist bisher nicht bekannt. Jedoch zog sich der Regisseur schon vor rund einem Jahr von der Produktion aus Altersgründen zurück. Ab 2021 soll Kollege Ulrich Wiggers (inszenierte schon das Musical "Tanz der Vampire", "Schuh des Manitus" und "The Rocky Horror Show") seinen Job übernehmen.

