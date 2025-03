Nova Meierhenrich: Unerfüllter Kinderwunsch! "Meine gesamte Altersvorsorge ging dafür drauf"

Nach sechs gescheiterten Versuchen gaben Sie auf. Wie viel Geld hatten Sie da schon ausgegeben?

Alles in allem, mit Verdienstausfall, bin ich ungefähr bei 80.000 Euro gelandet. Meine gesamte Altersvorsorge ging dafür drauf. Als Single-Frau kann man es in den Augen der Gesellschaft eigentlich nur falsch machen: Hat man keine Kinder, ist man egoistisch; will man ein Kind ohne Mann, ist man ebenfalls egoistisch, oder? Oder man gilt als Männerhasserin! Ich habe auch schon gehört, dass Leute denken, ich sei lesbisch, nur weil ich mein Privatleben privat halte. Wir sollten aufhören, Frauen vorzuverurteilen. Jedes Leben ist anders. Jede Frau muss ihren eigenen Weg finden. Mutter zu werden – oder eben es auch nicht zu wollen – ist die persönlichste Entscheidung der Welt.

Heute sind Sie Frauchen einer Französischen Bulldogge. Ist Charly Ihr Kindersatz?

Für mich ist es das Schlimmste, wenn Leute sagen, der Hund sei mein Kindersatz! Niemand füllt irgendeine Lücke in meinem Leben. Außerdem hat mein Freund ihn angeschafft, ohne mich zu fragen. Plötzlich kam er mit einem Welpen nach Hause.

Was steht heute auf Ihrem Vision Board für die Zukunft?

Ich habe aufgegeben, Masterpläne zu machen! Egal, was du planst, das Leben hat garantiert etwas anderes mit dir vor! Ich schmiede keine großen Lebenspläne mehr. Manchmal musst du auch Platz schaffen, um neue Dinge in dein Leben zu lassen. Wenn deine Pläne zu starr sind, ist das schwierig.