Oana Nechiti: Let's Dance-Hammer! Sie wird Jurorin

In der letzten Staffel von "Let's Dance" mussten wir leider auf verzichten. Jetzt kehrt sie endlich wieder zurück. Jedoch nicht als Profitänzerin, sondern als Jurorin…

Oana Nechiti ersetzt Motsi Mabuse

Sender gab gerade bekannt, dass Oana bei der großen "Let's Dance"-Live Tour für zwei Shows neben Jorge González und Joachim Lambi Platz nehmen - und die prominenten Kandidaten beurteilen wird. Wie es dazu kam? hat in der Zeit andere Verpflichtungen. Sie sitzt nämlich im November in der Jury "Strictly Come Dancing".

Für Oana Nechiti steht Familie an erster Stelle

Wird Oana auch in der nächsten Staffel im wieder dabei sein? Leider nicht. Für ihren Sohn will die Tänzerin kürzertreten. "Let’s Dance war und ist für Erich und mich viele Jahre Lebensinhalt gewesen. Diese vier Monate – wir haben wirklich dafür gelebt", erklärte sie kürzlich im Interview mit RTL. "Es steht meinem Sohn zu, dass Mama bei ihm ist. Vor allem jetzt, wenn er in die Schule geht. Es ist ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Es ist einfach wichtig, dass er weiß, dass Mama und Papa immer da sind."

