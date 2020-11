Oana Nechiti & Erich Klann: Aus und vorbei! Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus

"Uns tut es sehr weh"

Während einer Fragerunde auf Instagram verrät Oana, dass die Schließung ihres Tanzstudios ein herber Schlag für sie ist. "Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind optimistische Menschen und versuchen immer, das Beste aus jeder Situation zu machen. Und trotzdem befinden wir uns in einer ungewöhnlichen Zeit", erklärt sie. "Uns tut es sehr weh, dass wir die Tanzschule schließen mussten. Wir denken an unsere Kunden und an unsere Trainer und hoffen, dass die Lage sich bald ändert, damit wir unseren Beruf ausüben können."

Wie es weitergeht, kann Oana derzeit noch nicht sagen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage bald wieder beruhigt und sie ihrer Leidenschaft in Ruhe nachgehen kann...

