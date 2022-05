Oana Nechiti & Erich Klann: Jetzt schießen sie gegen René Casselly & Kathrin Menzinger

"Ich bin ein bisschen enttäuscht worden", offenbart Oana nun im gemeinsamen Podcast "Tanz oder gar nicht" mit Erich. Sie ergänzt: "Ich hätte mir gewünscht, dass es ihm nicht so leicht gemacht wird von Janin. Ich möchte ein High-End-Drama sehen." Autsch! Für das Gewinnerpaar definitiv ein paar harte Worte. Doch Oana schätzt -trotz ihrer Kritik- auch die erbrachte Leistung der beiden: "Die gesamte Tagesform von René war die höchste Form, die man haben kann. Und Kathrin und er sind mit der absolut richtigen Einstellung an die Sache herangegangen. Die haben so krass gearbeitet." Ehrliche Worte, die zeigen: René und Kathrin haben sich auch in das Herz von Oana getanzt!