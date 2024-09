Obi Ndefo (†51): Todesursache enthüllt! Er starb an der Essstörung Orthorexie

Obi hatte mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei einem Unfall auf einem Parkplatz vor fünf Jahren verlor er beide Beine. "Was mir passiert ist, ist einfach so schrecklich. Warum sollte ich das Ganze noch schlimmer machen, indem ich mich deswegen schlecht fühle?", sagte er damals kämpferisch in einem Interview.

Doch dann kam der nächste Schlag. Laut seiner Schwester litt der "Dawson's Creek"-Star an einer schlimmen Essstörung. "Obi Ndefo ist am frühen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus in der Nähe von Los Angeles verstorben. Tragischerweise hat Obis Herz in seinem langjährigen Kampf gegen die Essstörung Orthorexie versagt", schreibt Nkem auf Instagram und X (ehemals Twitter). Bei einer Orthorexie versuchen Betroffene, sich zwanghaft gesund zu ernähren. Obi hätte ausschließlich vegane Rohkost zu sich genommen. "Was im Nachhinein betrachtet der Beginn der Orthorexie war, da es mehr um die Kontrolle der Ernährung als um die Gesundheit ging." In letzter Zeit verschlechterte sich sein Zustand immer mehr.