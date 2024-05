Olaf Scholz: Unfalltrauma! Er bekommt die Bilder einfach nicht aus dem Kopf

Sie waren auf dem Weg nach Tübingen zu einem Sportwochenende, als ein Kurierfahrer sie mit hoher Geschwindigkeit überholte. Er schnitt den Wagen, der Jeep geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Für Andrea, die auf dem Beifahrersitz saß, kam jede Hilfe zu spät. Mit der Todesnachricht brach für den Bruder des heutigen Kanzlers die Welt zusammen. Ingo Scholz schrieb in einem öffentlichen Blog, dass er den Unfallverursacher "am liebsten töten würde." Aber: "Andrea hätte das nicht gewollt." An dem Schmerz über ihren tragischen Verlust wäre Ingo beinahe zerbrochen. Da wurde die Frau von Olaf Scholz zum rettenden Engel: Britta Ernst. Am ersten Todestag schrieb Ingo wieder auf dem Blog. "Ohne einige gute Freunde und meine Familie sowie meine Schwägerin Britta (mit der ich sehr lange befreundet bin) hätte ich insbesondere die ersten Tage nicht überlebt".

Für die Rettung seines Bruders wird auch Olaf Scholz seiner Frau immer dankbar sein. Doch das Unfall-Drama verfolgt auch ihn bis heute. Bestimmt hat er in jeder Sitzung, in der es um Verkehrspolitik geht, die schrecklichen Bilder vor Augen.

