Oliver Pocher: Bäm! Der nächste Schlag für Ex Amira

"Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag", empört sich der Spitzenverdiener.

Amiras Erfolg in der Branche schreibt Pocher nur sich selbst zu: "Durch mich hat sie sehr viel Geld verdient, ist Millionärin geworden." Dabei wollte die gelernte Stylistin gar nicht in die Öffentlichkeit, doch Olli drängte seine Frau vor die Kamera. "Du hast mich gezwungen", stellte Amira mal klar. Weil Pocher ahnte, dass die hübsche und charmante Frau an seiner Seite auch der eigenen Karriere guttun würde?

Mittlerweile ist Amira Aly im TV erfolgreich – auch ohne Oliver Pocher. Das scheint ihn zu stören. "Es wird dann hier geschachert, dort noch mal versucht, 50 Euro mehr rauszuquetschen", beschwert er sich. Davon, dass Olli Pocher ebenso von der Zeit mit Amira profitiert hat, ist allerdings keine Rede…

