Oliver Pocher: Bereit für eine neue Liebe? “Dieses Mal möchte ich gefunden werden”
Seit der Trennung von Amira Aly spekulieren Fans über das Liebesleben von Oliver Pocher. Ist da etwa eine neue Frau im Spiel? Der Comedian selbst sorgt nun für Klarheit.
Comedian Oliver Pocher ist seit dem Sommer 2023 Single.
© IMAGO / Sven Simon
Sie galten lange als das absolute Dreamteam der Comedy-Welt: Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32). Doch im August 2023 kam das plötzliche Aus – öffentlich verkündet in ihrem gemeinsamen Podcast.
Was folgte, war eine mediale Schlammschlacht, die Pocher besonders aus einem Grund schwer traf. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann, wie so oft, nur ums Geld geht", beklagte er sich im Februar gegenüber “Bild”
Nach Amira – Pocher musste Enttäuschung verkraften
Bittere Worte, die tief blicken lassen. "Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag", wird er deutlich.
Trotz der turbulenten Zeit nach dem Beziehungs-Aus zeigt sich Oliver Pocher versöhnlich. Nachtragend sei er nicht, betont er – auch mit Blick auf frühere Erfahrungen: “Mit Sandy habe ich mich damals ebenfalls vor Gericht beharkt.
Und später haben wir doch wieder zueinander gefunden, haben jetzt seit Jahren ein gutes Verhältnis.” Eine vergleichbare Entwicklung kann er sich auch im Fall von Amira vorstellen – vor allem im Interesse ihrer gemeinsamen Kinder.
In dem Interview räumte der Comedian auch direkt mit allen Gerüchten zu einer neuen Liebe auf: "Ich bin in keiner Beziehung und habe auch kein Interesse, das zu ändern."
Nach der turbulenten Trennung von Amira scheint er die Nase voll von der Liebe zu haben – zumindest vorerst. Doch wie steht es heute um sein Liebesleben?
Ist Oliver Pocher wieder verliebt?
Im Rahmen der Live-Show zu seinem Podcast mit Alessandra Meyer-Wölden äußert sich Oliver Pocher gegenüber der „Bild“ am Mittwochabend offen zu seinem aktuellen Beziehungsstatus. Er stellt klar: “Für mich ist eine Beziehung gerade nicht der Sinn des Lebens.
Es wird lange dauern, bis es eine Frau an meiner Seite gibt, mit der ich mich in der Öffentlichkeit zeige. Das kann ich für dieses Jahr garantiert ausschließen.” Trotzdem zeigt er sich nicht ganz verschlossen gegenüber der Liebe und ergänzt: “Dieses Mal möchte ich gefunden werden.”
Auch Alessandra greift das Thema später auf der Bühne noch einmal auf und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: “Ich bin gespannt, wer dich findet. Die Frau muss dann aber vorher noch mit mir und Amira sprechen, mal schauen, ob sie dich dann noch finden will.”