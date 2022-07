Oliver Pocher: Drama um Amira! Jetzt packt er aus

Heute sind Oliver Pocher, Amira und Sandy eine eingespielte Patchwork-Familie. Doch das war nicht immer so! Denn am Anfang war das Drama groß. Das verrät der Star jetzt selbst im Gespräch mit Katja Burkard. "Es war am Anfang schon schwierig", sagt er.

Dort erklärt er außerdem, dass Amira anfangs lange Zeit „mit dem Arsch nicht angeguckt“ wurde. Erst später habe es zwischen den beiden Frauen Klick gemacht. Und das hat tatsächlich zwei, drei Jahre gedauert.