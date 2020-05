Oliver Pocher: Ehe-Schock! Amira zieht die Reißleine

Er ist in Pöbellaune, sie versucht zu schlichten: Während seine Lästerzunge mit ungebremstem Eifer an Influencern wie Jenny Frankhauser und wetzt, deren Werbe-Marathons ihm ein Dorn im Auge sind, sieht Ehefrau Amira ihre eigenen Insta-Felle davonschwimmen…

Was für (k)eine Überraschung: Oliver und Amira sind sich (mal wieder) nicht einig! Aktuell geht es um die Wertschätzung von Influencern. An denen lässt der Pocher bekanntlich kein gutes Haar, macht sich tagtäglich darüber lustig, dass die Promi-Kollegen ihre Follower mit bezahlten Reklame-Postings überschütten. Amira hingegen hält Olis Kritik für überzogen – wohl auch deshalb, weil seine Gags oft unter die Gürtellinie zielen.

Amira hat genug von Oliver Pochers Pöbeleien

Oder was sie nun befürchtet: „Wegen dir wird nämlich auch keiner mehr sagen: ,Ey, mit der Amira können wir mal eine Kampagne starten!‘ Aus Angst vor dir!“ Ihre Wut-Rede beendete sie mit der unmissverständlichen Feststellung: „Es nervt mich, es nervt mich sogar gewaltig!“ Offenbar hat sie ernsthaft Angst, dass ihr verhaltensauffälliger Gatte potenzielle Kooperationspartner vertreibt. Bislang hielt sie auf ihrem Insta-Profil nämlich schon öfter das ein oder andere Produkt in die Kamera – und ließ sich, wie die Kennzeichnung Anzeige verdeutlichte, dafür wohl bezahlen. Also genau wie die Leute, deren Online-Moral ihr Schatz so genüsslich vorführt. Da bahnt sich wohl eine Beziehungskrise an…